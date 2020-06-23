На Кубани под шумок не открыли главный городской парк

В Горячем Ключе разворачивается настоящий скандал вокруг закрытой курортной зоны. Карантин отменен, а на воротах городского парка по-прежнему замки: «Вход запрещен!». Горожане не могут попасть к любимым местам, а туристы увидеть главные достопримечательности - гору Петушок и Дантово ущелье. Тропа к ним ведет через парк.

«Мы уже готовы создать петицию или выйти даже на забастовку», «Будем жалобы писать», «Что за беспредел», - негодует народ, строча сотни гневных комментариев в соцсетях.

Дело в том, что тормозят открытие парка два санатория, которые в нем расположены. Эта территория юридически отдана в аренду. Представители здравницы утверждают, что действуют исключительно по предписаниям Роспотребнадзора в условиях пандемии.

- Кому-то не терпится погулять? Загорелось? У нас больше никакой темы в городе нет – парк закрыт, - в разговоре с журналистом возмутилась сотрудница санаториев, в чьем пользовании находится зона отдыха. – В санатории приезжают отдыхающие с тестами о том, что они не заражены Covid-19. Если мы с отдыхающих требуем такой пакет справок о здоровье, естественно, мы в свою очередь должны обеспечить им определенные условия.

В краевом Роспотребнадзоре подтвердили, что необходимость справок для санаториев с медицинской лицензией после отмены карантина сохраняется. Специалисты сослались на рекомендации ведомства. Но наличие теста на короновирус у отдыхающих в лечебнице никак не распространяется на режим работы курортной зоны для остальных граждан.

- Земельные участки городских парков, предназначенные для отдыха граждан, относятся к территориям общего пользования и входят в состав зон городских земель рекреационного назначения (п. 12 ст. 1, п. 12 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ и п. 9 ст. 85 Земельного кодекса РФ). Право пользования парками устанавливается федеральным законодательством, но не арендатором. Следовательно, нахождение городского парка в долгосрочной аренде не наделяет арендатора правом пользования парком исключительно по собственному усмотрению. Что касается рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы санитарно-курортных учреждений в условиях угрозы распространения пандемии, то они носят рекомендательный характер и не распространяется на режим посещения парка гражданами, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов

Таким образом, цитируя юриста, ограничения, установленные арендатором на пользование городским парком носят искусственный характер, связаны с ограничением права граждан пользования территорией общего пользования и противоречат законодательству.

ЧТО ГОВОРЯТ МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ

Администрация Горячего Ключа попросила заместителя губернатора разъяснить сложившуюся ситуацию

- В целям обеспечения безопасности гостей и жителей города Горячий Ключ в условиях эпидемии коронавируса на основании рекомендаций Роспотребнадзора (письмо от 20.05.2020 г. № 02/9876-2020-24) руководством ЗАО «Санаторий «Горячий Ключ», ЗАО «Санаторий «Предгорье Кавказа» было принято решение об ограничении доступа неопределенного круга лиц на территорию курортного парка, часть земель которого расположена на земельных участках арендуемых предприятиями ЗАО «Санаторий «Горячий Ключ», ЗАО «Санаторий «Предгорье Кавказа». Рекомендации Роспотребнадзора об ограничении доступа неопределенного круга лиц на территорию объектов санаторно-курортного комплекса направлены на снижение рисков распространения COVID-19 на территории региона, в том числе на территории города Горячий Ключ. По причине временного ограничения доступа на территорию курортного парка, в том числе к объектам туристского показа, расположенным на территории курортного парка в адрес администрации муниципального образования город Горячий Ключ поступают обращения граждан с вопросом об определении законности ограничения доступа на территорию парка. В связи с этим, администраций муниципального образования город Горячий Ключ подготовлен и направлен запрос в адрес оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на имя первого заместителя главы администрации Краснодарского края Андрея Алексеенко для получения разъяснений по сложившейся ситуации», - сообщили "Комсомольской правде»- Кубань» в пресс-службе администрации Горячего Ключа.

Местные власти добавили, что земля под парком, арендуемым санаторием, им не принадлежит. Поэтому распоряжаться ею и давать указания об использовании в период пандемии коронавируса, видимо, должны не они, а краевые власти.

Однако напомним, что краевые власти свое решение озвучили на оперативном штабе. Карантин на Кубани отменен. А оставшиеся ограничения не касаются парков и скверов.