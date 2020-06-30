По факту расстрела бизнесмена в Краснодаре возбуждено уголовное дело
Следственные органы СКР по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело в связи с расстрелом предпринимателя. Напомним, в центре Краснодара неизвестный убил 57-летнего краснодарского бизнесмена Александра Б. около его машины.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
- По предварительной информации, тело погибшего с признаками насильственной смерти обнаружено на улице Леваневского, - говорят «КП» - Кубань» в СУ СК по региону.
Осмотр места происшествия проведен, допрашиваются свидетели.
- Сейчас на месте продолжают работать следователи, - уточняют в ведомстве. – Расследование продолжается.
В ближайшее время будет назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.
Правоохранители разрабатывают различные версии о том, что могло стать причиной преступления.
В центре Краснодара неизвестные расстреляли мужчину Видео: instagram.com/chp_krd.
ИСТОЧНИК KP.RU