По факту расстрела бизнесмена в Краснодаре возбуждено уголовное дело

30 Июнь 2020 2020-06-30T01:32:39+03:00

Сейчас на месте продолжают работать следователи.

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Следственные органы СКР по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело в связи с расстрелом предпринимателя. Напомним, в центре Краснодара неизвестный убил 57-летнего краснодарского бизнесмена Александра Б. около его машины.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

- По предварительной информации, тело погибшего с признаками насильственной смерти обнаружено на улице Леваневского, - говорят «КП» - Кубань» в СУ СК по региону.

Осмотр места происшествия проведен, допрашиваются свидетели.

- Сейчас на месте продолжают работать следователи, - уточняют в ведомстве. – Расследование продолжается.

В ближайшее время будет назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.

Правоохранители разрабатывают различные версии о том, что могло стать причиной преступления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="466" height="598" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/787760" frameborder="0"></iframe> В центре Краснодара неизвестные расстреляли мужчину Видео: instagram.com/chp_krd.

ИСТОЧНИК KP.RU