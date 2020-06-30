2020-06-30T01:32:39+03:00
Происшествия

По факту расстрела бизнесмена в Краснодаре возбуждено уголовное дело

Обстоятельства убийства выясняются [видео]
Евгения СОРОКА
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Сейчас на месте продолжают работать следователи.Сейчас на месте продолжают работать следователи.
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Следственные органы СКР по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело в связи с расстрелом предпринимателя. Напомним, в центре Краснодара неизвестный убил 57-летнего краснодарского бизнесмена Александра Б. около его машины.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

- По предварительной информации, тело погибшего с признаками насильственной смерти обнаружено на улице Леваневского, - говорят «КП» - Кубань» в СУ СК по региону.

Осмотр места происшествия проведен, допрашиваются свидетели.

- Сейчас на месте продолжают работать следователи, - уточняют в ведомстве. – Расследование продолжается.

В ближайшее время будет назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.

Правоохранители разрабатывают различные версии о том, что могло стать причиной преступления.

В центре Краснодара неизвестные расстреляли мужчину Видео: instagram.com/chp_krd.

ИСТОЧНИК KP.RU

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