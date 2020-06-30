«Скопились тяжелые грунтовые газы»: В администрации Краснодара прокомментировали гибель женщины в водопроводном колодце
В администрации Краснодара прокомментировали гибель сотрудницы компании «КЭСК» на улице 40 лет Победы. Женщина снимала показания водомерных счетчиков, но опустившись в колодец потеряла сознание.
- К большому сожалению, произошла трагедия — скопившиеся в колодце тяжелые грунтовые газы привели к отравлению двух человек. Женщина — сотрудник компании скончалась на месте, мужчина получил тяжелое отравление, сейчас он доставлен в реанимационное отделение одной из краснодарских больниц, - рассказали в департаменте городского хозяйства и ТЭК администрации Краснодара.
КЭСК обслуживает системы водоснабжения и водоотведения в Краснодаре. Отмечается, что проверка счетчиков - стандартная процедура.
В Краснодаре в канализационном колодце погибла женщина.
ИСТОЧНИК KP.RU
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