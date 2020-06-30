«Скопились тяжелые грунтовые газы»: В администрации Краснодара прокомментировали гибель женщины в водопроводном колодце

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:10:10+03:00

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В администрации Краснодара прокомментировали гибель сотрудницы компании «КЭСК» на улице 40 лет Победы. Женщина снимала показания водомерных счетчиков, но опустившись в колодец потеряла сознание.

- К большому сожалению, произошла трагедия — скопившиеся в колодце тяжелые грунтовые газы привели к отравлению двух человек. Женщина — сотрудник компании скончалась на месте, мужчина получил тяжелое отравление, сейчас он доставлен в реанимационное отделение одной из краснодарских больниц, - рассказали в департаменте городского хозяйства и ТЭК администрации Краснодара.

КЭСК обслуживает системы водоснабжения и водоотведения в Краснодаре. Отмечается, что проверка счетчиков - стандартная процедура.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="512" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/787859" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре в канализационном колодце погибла женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU