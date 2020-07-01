2020-07-01T18:33:28+03:00
Общество

Вениамин Кондратьев поблагодарил жителей Кубани за участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

В регионе отмечается высокая активность
Евгения СОРОКА
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Фото: twitter.com/kondratyevviФото: twitter.com/kondratyevvi
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Считанные часы остаются до конца голосования по поправкам в Конституцию РФ. Стоит сказать, что большая часть жителей региона свой выбор сделали. Среди тех, кто пришел на избирательный участок и выполнил свой гражданский долг, – известные спортсмены и артисты.

Участие в голосовании принял и губернатор Кубани, который пришел вместе со своей семьей.

- Я благодарен жителям края за высокую активность, - сказал глава региона Вениамин Кондратьев. - Это очень важно - прийти на участок и выразить свою позицию.

По словам главы региона, в Краснодарском крае были созданы все условия для открытого и доступного голосования.

- На особом контроле - обеспечение безопасности и соблюдение санитарных норм на избирательных участках, - добавляет Вениамин Кондратьев.

Напомним, избирательные участки завершат свою работу в 20:00.

«Комсомолка» ведет текстовую трансляцию с избирательных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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