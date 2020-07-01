2020-07-01T22:11:40+03:00
Общество

В нацпарке Сочи демонтируют шлагбаум, который преграждал путь к Агурским водопадам

Ушлый арендатор решил подзаработать на туристах
Евгения СОРОКА
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Фото: Сочинский национальный паркФото: Сочинский национальный парк
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В конце июня жители Сочи пожаловались на беспорядки в национальном парке. Местный предприниматель незаконно установил шлагбаум. Чтобы проехать к достопримечательностям, надо было заплатить. Тариф бешеный – сотню рублей за легковушку, минивэн – 300, а за автобус – полтысячи. Однако все это незаконно. Территория находится в общем пользовании и является особо охраняемой, плату за въезд никто не имел право брать.

Сочинская прокуратура начала проверку. Договор аренды с ушлым предпринимателем теперь хотят расторгнуть.

А тем временем по решению суда демонтируют шлагбаум, который был установлен незаконно.

- На данный момент эвакуировали автомобиль, перегородивший проезд к объекту, - сообщает «КП» - Кубань» пресс-служба Сочинского национального парка. - В ближайшее время начнутся работы под демонтажу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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