В нацпарке Сочи демонтируют шлагбаум, который преграждал путь к Агурским водопадам
В конце июня жители Сочи пожаловались на беспорядки в национальном парке. Местный предприниматель незаконно установил шлагбаум. Чтобы проехать к достопримечательностям, надо было заплатить. Тариф бешеный – сотню рублей за легковушку, минивэн – 300, а за автобус – полтысячи. Однако все это незаконно. Территория находится в общем пользовании и является особо охраняемой, плату за въезд никто не имел право брать.
Сочинская прокуратура начала проверку. Договор аренды с ушлым предпринимателем теперь хотят расторгнуть.
А тем временем по решению суда демонтируют шлагбаум, который был установлен незаконно.
- На данный момент эвакуировали автомобиль, перегородивший проезд к объекту, - сообщает «КП» - Кубань» пресс-служба Сочинского национального парка. - В ближайшее время начнутся работы под демонтажу.
ИСТОЧНИК KP.RU