В нацпарке Сочи демонтируют шлагбаум, который преграждал путь к Агурским водопадам

1 Июль 2020 2020-07-01T22:11:40+03:00

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В конце июня жители Сочи пожаловались на беспорядки в национальном парке. Местный предприниматель незаконно установил шлагбаум. Чтобы проехать к достопримечательностям, надо было заплатить. Тариф бешеный – сотню рублей за легковушку, минивэн – 300, а за автобус – полтысячи. Однако все это незаконно. Территория находится в общем пользовании и является особо охраняемой, плату за въезд никто не имел право брать.

Сочинская прокуратура начала проверку. Договор аренды с ушлым предпринимателем теперь хотят расторгнуть.

А тем временем по решению суда демонтируют шлагбаум, который был установлен незаконно.

- На данный момент эвакуировали автомобиль, перегородивший проезд к объекту, - сообщает «КП» - Кубань» пресс-служба Сочинского национального парка. - В ближайшее время начнутся работы под демонтажу.

ИСТОЧНИК KP.RU