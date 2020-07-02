2020-07-02T11:15:38+03:00
Общество

В Сочи турист из Московской области заблудился в лесу на горе Ахун

Он сошел с экотропы и не смог найти дорогу обратно
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи турист заблудился на горе Ахун. Фото пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.В Сочи турист заблудился на горе Ахун. Фото пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
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В Сочи сотрудники МЧС вывели из леса 53-летнего туриста из Московской области. Он заблудился на горе Ахун, так как сошел с экотропы.

- Турист поанировал спуститься от Орлиных скал к Агурским водопадам, но свернул не туда и ушел на северный склон горы Ахун. Мужчина блуждал в лесу полтора часа, а затем попросил помощи спасателей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России,

Туриста вывели из леса к грунтовой дороге, где его ждал служебный автомобиль. Медицинская помощь мужчине не понадобилась.

Как сообщалось ранее, в июне в Сочи туристка из Московской области сломала ногу на Агурских водопадах. Сотрудники МЧС транспортировали женщину из леса.

Напомним, что местный предприниматель незаконно установил шлагбаум на подъезде к рекреационному объекту - Агурским водопадам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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