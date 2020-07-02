В Сочи турист из Московской области заблудился в лесу на горе Ахун
В Сочи сотрудники МЧС вывели из леса 53-летнего туриста из Московской области. Он заблудился на горе Ахун, так как сошел с экотропы.
- Турист поанировал спуститься от Орлиных скал к Агурским водопадам, но свернул не туда и ушел на северный склон горы Ахун. Мужчина блуждал в лесу полтора часа, а затем попросил помощи спасателей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России,
Туриста вывели из леса к грунтовой дороге, где его ждал служебный автомобиль. Медицинская помощь мужчине не понадобилась.
Как сообщалось ранее, в июне в Сочи туристка из Московской области сломала ногу на Агурских водопадах. Сотрудники МЧС транспортировали женщину из леса.
Напомним, что местный предприниматель незаконно установил шлагбаум на подъезде к рекреационному объекту - Агурским водопадам.
ИСТОЧНИК KP.RU