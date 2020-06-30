2020-06-30T14:09:43+03:00
Общество

В Сочи туристка из Московской области сломала ногу на Агурских водопадах

Сотрудники МЧС транспортировали женщину из леса
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи туристка из Московской области сломала ногу на Агурских водопадах. Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС РоссииВ Сочи туристка из Московской области сломала ногу на Агурских водопадах. Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России
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В Сочи 41-летняя туристка из Московской области сломала ногу во время похода по экоторопе. Инцидент произошел в районе Агурского ущелья.

- Мы обнаружили пострадавшую у верхнего Агурского водопада. Сотрудники МЧС наложили ей на поврежденную ногу иммобилизирующую повязку, зашинировав конечность. После этого женщину на носилках транспортировали по лесной тропе к слиянию рек Агура и Агурчик, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Далее туристку вывезли на служебном автомобиле из леса и передали врачам «Скорой помощи».

Как сообщалось ранее, в 29 июня в Сочи трехлетний мальчик сломал руку на маршруте в Тисо-самшитовой роще. Днем ранее подросток сломал ключицу в районе водопада «Пасть дракона».

Напомним, что местный предприниматель незаконно установил шлагбаум на подъезде к Агурским водопадам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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