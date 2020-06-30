В Сочи туристка из Московской области сломала ногу на Агурских водопадах
В Сочи 41-летняя туристка из Московской области сломала ногу во время похода по экоторопе. Инцидент произошел в районе Агурского ущелья.
- Мы обнаружили пострадавшую у верхнего Агурского водопада. Сотрудники МЧС наложили ей на поврежденную ногу иммобилизирующую повязку, зашинировав конечность. После этого женщину на носилках транспортировали по лесной тропе к слиянию рек Агура и Агурчик, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Далее туристку вывезли на служебном автомобиле из леса и передали врачам «Скорой помощи».
Как сообщалось ранее, в 29 июня в Сочи трехлетний мальчик сломал руку на маршруте в Тисо-самшитовой роще. Днем ранее подросток сломал ключицу в районе водопада «Пасть дракона».
Напомним, что местный предприниматель незаконно установил шлагбаум на подъезде к Агурским водопадам.
ИСТОЧНИК KP.RU