В Сочи в русле реки Аше обнаружено тело мужчины
В Сочи спасатели транспортировали тело мужчины из труднодоступного места в русле реки Аше. Инцидент произошел в Лазаревском районе Сочи, у Белых скал, недалеко от села Шхафит.
- По предварительным данным мужчина сорвался со скалы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в МКУ «Служба спасения Сочи». - По факту произошедшего проводится доследственная проверка.
Спасатели призывают туристов избегать опасных мест во время турпоходов и быть предельно бдительными и не рисковать понапрасну.
В Сочи с начала туристического сезона произошло уже несколько случаев, когда гости курорта получали травмы на экотропах.
Как сообщалось ранее, в 29 июня в Сочи трехлетний мальчик сломал руку на маршруте в Тисо-самшитовой роще. Днем ранее подросток сломал ключицу в районе водопада «Пасть дракона».
ИСТОЧНИК KP.RU