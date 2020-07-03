В Сочи в русле реки Аше обнаружено тело мужчины

3 Июль 2020 2020-07-03T10:35:04+03:00

В Сочи в русле реке Аше обнаружено тело мужчины. Фото: @spasenie_sochi

По предварительной информации турист сорвался со скалы

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В Сочи спасатели транспортировали тело мужчины из труднодоступного места в русле реки Аше. Инцидент произошел в Лазаревском районе Сочи, у Белых скал, недалеко от села Шхафит.

- По предварительным данным мужчина сорвался со скалы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в МКУ «Служба спасения Сочи». - По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Спасатели призывают туристов избегать опасных мест во время турпоходов и быть предельно бдительными и не рисковать понапрасну.

В Сочи с начала туристического сезона произошло уже несколько случаев, когда гости курорта получали травмы на экотропах.

Как сообщалось ранее, в 29 июня в Сочи трехлетний мальчик сломал руку на маршруте в Тисо-самшитовой роще. Днем ранее подросток сломал ключицу в районе водопада «Пасть дракона».

ИСТОЧНИК KP.RU