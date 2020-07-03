В Олимпийском парке Сочи потерялся 9-летний мальчик

3 Июль 2020 2020-07-03T12:37:18+03:00

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В Сочи росгвардейцы нашли 9-летнего мальчика, который потерялся во время прогулки с мамой в Олимпийском парке.

- Вечером во время патрулирования одного из микрорайонов Сочи прапорщики полиции Карен Авагимян и Сергей Косян обратили внимание на плачущего ребенка. Мальчик шел по обочине дороги. Как оказалось, школьник потерялся, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Родители обратились по факту пропажи сына в полицию. Росгвардейцы передали мальчика прибывшим сотрудникам ПДН.

Как сообщалось ранее, в Сочи росгвардейцы спасли тонущую девушку. Инцидент произошёл в Адлерском районе курорта. «Комсомолка» рассказала подробности об инциденте.

ИСТОЧНИК KP.RU