В Олимпийском парке Сочи потерялся 9-летний мальчик
В Сочи росгвардейцы нашли 9-летнего мальчика, который потерялся во время прогулки с мамой в Олимпийском парке.
- Вечером во время патрулирования одного из микрорайонов Сочи прапорщики полиции Карен Авагимян и Сергей Косян обратили внимание на плачущего ребенка. Мальчик шел по обочине дороги. Как оказалось, школьник потерялся, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
Родители обратились по факту пропажи сына в полицию. Росгвардейцы передали мальчика прибывшим сотрудникам ПДН.
Как сообщалось ранее, в Сочи росгвардейцы спасли тонущую девушку. Инцидент произошёл в Адлерском районе курорта. «Комсомолка» рассказала подробности об инциденте.
ИСТОЧНИК KP.RU