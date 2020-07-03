В Новороссийске из моря вытащили утопленника

3 Июль 2020 2020-07-03T16:59:44+03:00

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Происшествие случилось около восьми утра на пляже «Нептун» в Новороссийске. Народу в это время там немного, а потому, вероятно, пожилой мужчина и решил окунуться, пока не набежали загорающие. На берегу его ожидали родственники. Но в воде он стал чувствовать себя неуверенно, стал барахтаться.

На помощь пришел спасатель, он вытащил тело мужчины на берег и принялся реанимировать пострадавшего, однако спасти его жизнь все-таки не удалось.

- Погибший был 63-летним жителем станицы Варениковской. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, его смерть наступила в результате утопления в воду. В настоящий момент следствие проводит проверку, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» старший следователь-криминалист следственного управления по Краснодарскому краю Эдуард Плотников.

Напомним, ранее в реке под Тимашевском местные жители нашли тело утопленника с татуировкой тигра. На берегу 36-летний мужчина оставил свою одежду. А всего за месяц в Краснодарском крае утонули 32 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU