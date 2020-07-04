Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 3 июля 2020 года: среди заболевших - 7 детей

4 Июль 2020 2020-07-04T11:13:47+03:00

Публикуем последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 3 июля 2020 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сообщаем подробности о новых случаях заражения коронавирусе в Краснодарском крае на 3 июля 2020 года

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Стали известны подробности о новых случаях заболевания на Кубани. Напомним, за последние сутки в регионе зафиксировали еще 59 зараженных, среди них 7 детей.

- В Краснодаре 17 новых случаев заражения, в Сочи – 10, в Белореченском районе – 5, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края. - В Усть-Лабинском районе и Армавире заболели по 4 человека, в Красноармейском районе - по три.

Два новых пациента поступили в больницы Темрюкского и Брюховецкого районов, а также в медучреждение Геленджика.

- По одному пациенту прибавилось в Успенском, Отрадненском, Динском, Выселковском, Кореновском районах, а также в Тихорецком, Гулькевичском, Каневском, Новокубанском районах и Горячем Ключе, - добавляют в оперштабе региона.

Как стало известно, в Краснодаре заразились годовалый ребенок и 13-летний школьник, в Усть-Лабинском районе - 4-летняя кроха. В Армавире положительный тест на коронавирус оказался у 8-летнего ребенка, в Отрадненском районе у подростка 14-ти лет. В Сочи заболелеи дети двух и четырех лет.

- Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 109,6, - уточняют в оперштабе края. - 4980 пациентов уже здоровы, из них за последние 24 часа выписались 69.

По-прежнему с начала пандемии на Кубани зарегистрирован 81 летальный случай.

– 15 пациентов сейчас в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, – сообщают в региональном минздраве. - Заболевшие находятся в больницах Краснодара, Сочи, Горячего Ключа, Лабинского и Усть-Лабинского районов.

На ЭКМО находится два пациента.

В обсерваторах по-прежнему изолированы 218 человек.

Напомним, в регионе продлен режим повышенной готовности до 21 июля. Из-за угрозы распространения инфекции по-прежнему закрыта индустрия развлечений и запрещено проведение массовых мероприятий. Сохраняется масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU