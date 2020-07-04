2020-07-04T16:41:05+03:00
Туризм

В Краснодарском крае выстроились километровые пробки по дороге к морю

После снятия ограничений жители из разных уголков страны рванули на побережье [видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: Иван ВИСЛОВФото: Иван ВИСЛОВ
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Отмена карантинных ограничений отразилась на дорожной обстановке – заторы сковали кубанские трассы. На некогда пустовавших магистралях теперь многокилометровые пробки в сторону Черного моря.

Причем образовывается затор чуть ли не с раннего утра. Но ради мгновений на побережье туристы из разных уголков страны готовы провести несколько часов.

В сторону Черного моря выстроились километровые пробки.

По словам водителей, по дороге в сторону моря есть несколько коварных участков, которые и отнимают время. Сначала машины стоят на шлюзах в Краснодаре, следующий затор - в Горячем Ключе. Обычно сложно проехать в районе хутора Коржевский. Кроме того, затруднено движение на участке от Анапы до Витязево.

Самый нелюбимый отрезок автолюбителей в Туапсинском районе. Перед развязкой у Джубги всегда выстраивается колонна из машин. Да и внутри самого курорта всегда много машин – а все потому, что здесь одна полоса для движения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краснодарском крае поток машин из других регионов вырос почти в 2 раза.

Врачи напоминают, что в жару лучше воздержаться от поездок на машине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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