В Краснодарском крае выстроились километровые пробки по дороге к морю
Отмена карантинных ограничений отразилась на дорожной обстановке – заторы сковали кубанские трассы. На некогда пустовавших магистралях теперь многокилометровые пробки в сторону Черного моря.
Причем образовывается затор чуть ли не с раннего утра. Но ради мгновений на побережье туристы из разных уголков страны готовы провести несколько часов.
В сторону Черного моря выстроились километровые пробки.
По словам водителей, по дороге в сторону моря есть несколько коварных участков, которые и отнимают время. Сначала машины стоят на шлюзах в Краснодаре, следующий затор - в Горячем Ключе. Обычно сложно проехать в районе хутора Коржевский. Кроме того, затруднено движение на участке от Анапы до Витязево.
Самый нелюбимый отрезок автолюбителей в Туапсинском районе. Перед развязкой у Джубги всегда выстраивается колонна из машин. Да и внутри самого курорта всегда много машин – а все потому, что здесь одна полоса для движения.
Напомним, ранее сообщалось, что в Краснодарском крае поток машин из других регионов вырос почти в 2 раза.
Врачи напоминают, что в жару лучше воздержаться от поездок на машине.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Дороги Краснодарского края»