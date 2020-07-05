На подъездах к Крымскому мосту выстроились километровые пробки

5 Июль 2020 2020-07-05T14:19:10+03:00

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От Веселовки до Крымского моста и обратно выстроились огромные пробки. Дело в том, что дорогу на границе двух регионов ремонтируют.

- Мы уже проехали затор, но дорога стоит мертво в обоих направлениях, - сообщает "КП" - Кубань" подписчики.

Кроме того, отмена карантинных ограничений отразилась на дорожной обстановке на многих участках – заторы сковали кубанские трассы.

Причем образовывается затор чуть ли не с раннего утра. Но ради мгновений на побережье туристы из разных уголков страны готовы провести несколько часов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1072" height="1920" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/788793" frameborder="0"></iframe> По дороге к Крымскому мосту образовались пробки.Ольга СУХОВА

По словам водителей, по дороге в сторону моря есть несколько коварных участков, которые и отнимают время. Сначала машины стоят на шлюзах в Краснодаре, следующий затор - в Горячем Ключе. Обычно сложно проехать в районе хутора Коржевский. Кроме того, затруднено движение на участке от Анапы до Витязево.

Самый нелюбимый отрезок автолюбителей в Туапсинском районе. Перед развязкой у Джубги всегда выстраивается колонна из машин. Да и внутри самого курорта всегда много машин – а все потому, что здесь одна полоса для движения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краснодарском крае поток машин из других регионов вырос почти в 2 раза.

Между тем, врачи напоминают, что в жару лучше воздержаться от поездок на машине.

ИСТОЧНИК KP.RU