2020-07-05T17:58:08+03:00
Происшествия

В краснодарской БСМП пациентов эвакуировали из-за едкого запаха дыма

В больнице произошло ЧП [видео]
Ева МУР@kp_kuban
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БСМП сейчас функционирует в штатном режимеБСМП сейчас функционирует в штатном режиме
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Пациентов скорой медицинской помощи эвакуировали из-за едкого запаха дыма внутри здания.

- Мы не знаем, что происходит. Но нас попросили выйти на улицу. А там - пекло, - сообщают они "КП"- Кубань".

Оказалось, что от перегрузки в приемном отделении лечебного учреждения произошло замыкание кондиционера.

Происшествие в краснодарской больнице скорой медицинской помощи. Видео: ЧП Краснодар.

- Источник сразу мы не обнаружили. По тревоге приехали пожарные и устранили задымление, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе БСМП.

Сейчас больница работает в штатном режиме. Эвакуированных пациентов, 80 человек, вернули в палаты. Пострадавших нет.

Напомним, в Краснодарском крае продлили экстренное предупреждение по сильной жаре. Аномальная жара, установившаяся с конца рабочей недели, сохранится до 7 июля. Такое предупреждение сделали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- Температура днем ожидается 39-40 градусов. Причем, такая знойная погода установится по всему краю. Исключением станут разве что горные районы Сочи, - сообщили "КП" - Кубань" в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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