В краснодарской БСМП пациентов эвакуировали из-за едкого запаха дыма
Пациентов скорой медицинской помощи эвакуировали из-за едкого запаха дыма внутри здания.
- Мы не знаем, что происходит. Но нас попросили выйти на улицу. А там - пекло, - сообщают они "КП"- Кубань".
Оказалось, что от перегрузки в приемном отделении лечебного учреждения произошло замыкание кондиционера.
Происшествие в краснодарской больнице скорой медицинской помощи. Видео: ЧП Краснодар.
- Источник сразу мы не обнаружили. По тревоге приехали пожарные и устранили задымление, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе БСМП.
Сейчас больница работает в штатном режиме. Эвакуированных пациентов, 80 человек, вернули в палаты. Пострадавших нет.
Напомним, в Краснодарском крае продлили экстренное предупреждение по сильной жаре. Аномальная жара, установившаяся с конца рабочей недели, сохранится до 7 июля. Такое предупреждение сделали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
- Температура днем ожидается 39-40 градусов. Причем, такая знойная погода установится по всему краю. Исключением станут разве что горные районы Сочи, - сообщили "КП" - Кубань" в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU