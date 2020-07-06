2020-07-06T10:00:07+03:00
Спорт

«Быстрый гол не входил в наши планы»: Юрий Газинский взял вину за поражение от «Зенита» себя

Полузащитник «Краснодара» извинился перед командой и болельщиками
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Юрий Газинский Фото: ФК Краснодар/Андрей ШРАМКОЮрий Газинский Фото: ФК Краснодар/Андрей ШРАМКО
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Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский взял вину за поражение от «Зенита» на себя и извинился перед командой и болельщиками.

- Я бы хотел извиниться перед командой и болельщиками, быстрый гол забитый в наши ворота не входил в планы, но виной стала моя ошибка! Ответственность за поражение хочу взять на себя! Не хотелось бы искать оправдании , скажу одно, сделаю все, чтобы исправить ситуацию! – заявил футболист.

Матч «Краснодар» - «Зенит» завершился со счетом 2:4 и принес чемпионский титул петербургской команде. Первый гол в этой встрече был забит уже на пятой минуте. Юрий Газинский совершил ошибку, принимая мяч от голкипера, чем воспользовался Сердар Азмун. «Краснодар» после этого сравнивал счет, однако полузащитник винит в поражении команды только себя.

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Юрий Газинский взял вину на себя
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«Быки» занимают третью строчку в турнирной таблице и продолжают борьбу за место в групповом этапе Лиги Чемпионов. В следующем туре команда Мурада Мусаева сыграет с «Рубином» на выезде. Матч состоится 9 июля.

Подробнее о том, как «Зенит» отмечал свой чемпионский титул можно прочитать здесь. Кстати, в аэропорту петербуржцев провожали несколько десятков счастливых болельщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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