2020-07-08T15:16:23+03:00
Происшествия

Ливень на Кубани: подтоплены улицы Краснодара и набережная Геленджика

Сильные осадки 8 июля парализовали движение в кубанской столице
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: typodarФото: typodar
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Днем 8 июля на Краснодар после нескольких дней 40-градусной жары обрушился сильнейший ливень. Залповый дождь, а местами с градом, затопил многие улицы за считаные минуты.

Под воду ушел проспект Чекистов, улицы Красноармейская, Октябрьская, Московская и другие. В центре города остановилось движение трамваев. Но от ливня пострадал не только Краснодар, досталось и курортам побережья Черного и Азовского морей.

- В Краснодаре поступило 7 заявок на откачку воды, скопившуюся на проезжих частях в низменных участках. В Геленджике наблюдалось скопление воды по части Центральной набережной, - сообщают в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

А в станице Голубицкой на сушу вышел смерч, который повредил только ограждение и 2 временных навеса и перевернул шезлонги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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