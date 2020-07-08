В Сочи иномарка сбила беременную женщину
В центре Сочи под машину попала беременная женщина. Ее сбила иномарка на улице Парковой, в районе дома 32 «А». Женщина получила травмы.
- По предварительной информации, 24-летний водитель иномарки не справился с управлением и наехал на пешехода - беременную женщину, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.
По словам представителя пресс-службы, по данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего.
Как пишут пользователи соцсетей, женщина была на шестом месяце беременности. Она шла по улице вместе с мужем.
Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в Сочи ДТП произошло в Лазаревском районе. В аварии пострадал несовершеннолетний ребенок.
В Краснодаре в начале июля в ДТП погиб водитель иномарки, авария произошла в микрорайоне Гидростроителей.
ИСТОЧНИК KP.RU