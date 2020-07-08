2020-07-08T16:46:18+03:00
Общество

В Сочи иномарка сбила беременную женщину

Инцидент произошел в центре курорта на улице Парковой
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи иномарка сбила беременную женщину. Фото: t.me/gorodsochiВ Сочи иномарка сбила беременную женщину. Фото: t.me/gorodsochi
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В центре Сочи под машину попала беременная женщина. Ее сбила иномарка на улице Парковой, в районе дома 32 «А». Женщина получила травмы.

- По предварительной информации, 24-летний водитель иномарки не справился с управлением и наехал на пешехода - беременную женщину, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

По словам представителя пресс-службы, по данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего.

Как пишут пользователи соцсетей, женщина была на шестом месяце беременности. Она шла по улице вместе с мужем.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в Сочи ДТП произошло в Лазаревском районе. В аварии пострадал несовершеннолетний ребенок.

В Краснодаре в начале июля в ДТП погиб водитель иномарки, авария произошла в микрорайоне Гидростроителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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