2020-07-09T16:59:57+03:00
Общество

«Прехорошенький»: котенка леопарда, который недавно родился в Сочи, сняли на видео

Самка буквально не отходит от своего малыша [видео]
Юлия БАРАНОВА
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«Прихорошенький»: котенка леопарда, который недавно родился в Сочи, сняли на видео. Фото: пресс-служба Сочинского национального парка.«Прихорошенький»: котенка леопарда, который недавно родился в Сочи, сняли на видео. Фото: пресс-служба Сочинского национального парка.
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В Сочи в Центре восстановления леопарда на Кавказе у пары леопардов появился на свет котёнок. Сотрудники центра впервые смогли снять малыша на видео. Это сделать очень трудно, так как самка вся погружена заботой о детеныше и не отходит от него ни на шаг.

- Она будто чувствует, что это, видимо ее последний, самый поздний детеныш. Для дальнейших родов она слишком стара – 15 лет, – прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в Сочинском национальном парке.

«Прихорошенький»: котенка леопарда, который недавно родился в Сочи, сняли на видео.Видео: пресс-служба Сочинского национального парка

В нацпарке напомнили, что в данный момент в лесах Кавказа живут четыре особи переднеазиатского леопарда. В центре разведения готовят к выпуску еще пять животных. Планируется, что они смогут начать самостоятельную вольную жизнь летом 2020 года.

Как сообщала ранее «Комсомольская правда» - Кубань», пол малыша определят только через два месяца, тогда же ему и выберут кличку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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