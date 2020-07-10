Пробки на трассе М4«Дон» в сторону моря 10 июля 2020 составили 2 балла

10 Июль 2020 2020-07-10T14:56:54+03:00

После полудня 10 июля пробок на трассе М4«Дон» в сторону моря не наблюдается

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"КП" - Кубань" начала отслеживать дорожную ситуацию на трассах, ведущих к морю. Пока пробки на трассе М4«Дон» в сторону моря в пятницу, 10 июля, не наблюдается.

Четырехполосная магистраль до Горячего Ключа полностью свободна от заторов. У Джубге на узком перешейке есть небольшая напряженность автомобильного движения, но связано это с ДТП. Эти данные фиксирует сервис "ЯндексКарты".

Между тем, ожидается, что к вечеру, 10 июля, дорожная ситуация в этом направлении может ухудшиться. Спешите преодолеть участок пути к морю без пробок.

Напомним, «Комсомолка» составила карту альтернативных путей к морским трассам. Это лето, начинавшееся так настороженно из-за пандемии коронавируса, может стать рекордным по количеству отдыхающих на курортах Краснодарского края. Границы страны будут закрыты как минимум до августа, значит, народ двинет на побережье Краснодарского края и Крыма. И несмотря на открывшееся железнодорожное сообщение, большинство на полуостров по-прежнему едет на личных авто через Кубань.

ИСТОЧНИК KP.RU