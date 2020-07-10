2020-07-10T14:56:54+03:00
Общество

Пробки на трассе М4«Дон» в сторону моря 10 июля 2020 составили 2 балла

После полудня 10 июля пробок на трассе М4«Дон» в сторону моря не наблюдается
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Трасса на Джубгу пока свободна. Фото: Яндекс/картыТрасса на Джубгу пока свободна. Фото: Яндекс/карты
Изменить размер текста:

"КП" - Кубань" начала отслеживать дорожную ситуацию на трассах, ведущих к морю. Пока пробки на трассе М4«Дон» в сторону моря в пятницу, 10 июля, не наблюдается.

Четырехполосная магистраль до Горячего Ключа полностью свободна от заторов. У Джубге на узком перешейке есть небольшая напряженность автомобильного движения, но связано это с ДТП. Эти данные фиксирует сервис "ЯндексКарты".

Между тем, ожидается, что к вечеру, 10 июля, дорожная ситуация в этом направлении может ухудшиться. Спешите преодолеть участок пути к морю без пробок.

Напомним, «Комсомолка» составила карту альтернативных путей к морским трассам. Это лето, начинавшееся так настороженно из-за пандемии коронавируса, может стать рекордным по количеству отдыхающих на курортах Краснодарского края. Границы страны будут закрыты как минимум до августа, значит, народ двинет на побережье Краснодарского края и Крыма. И несмотря на открывшееся железнодорожное сообщение, большинство на полуостров по-прежнему едет на личных авто через Кубань.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани ожидают урожай в 6,3 миллиона тонн зерна
Общественный транспорт Сочи пополнят 50 новых автобусов
На Кубани врачи учат инспекторов ДПС оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП
Из бюджета Кубани выделено 124 миллиона рублей на трудоустройство подростков
Траты россиян возвращаются к уровню до пандемии
В Адыгее медсестра получала откаты за поставки медицинской продукции для борьбы со СПИДом
В Адыгее трое полицейских получили сроки за мошенничество
Коронавирус в Адыгее, последние новости на 10 июля 2020: больше всего заболевших в Майкопе
На первый рейс «Ласточки» из Ростова в Сочи проданы все билеты
В Анапе аэропорт с городом свяжет железнодорожная ветка
Руководитель СУ СК по Адыгее проведет личный прием граждан
Пробки на трассе М4«Дон» в сторону моря 10 июля 2020 составили 2 балла
Спикер ЗСК Юрий Бурлачко принял участие во внеочередном заседании Президиума Совета законодателей Российской Федерации
В Сочи на границе с Абхазией задержан мужчина при попытке вывоза из России миллиона рублей
Полиция в Краснодаре задержала банду сутенеров
Судебный пристав на Кубани спас жизнь подсудимому
Глава района на Кубани снят с должности и оштрафован за превышение должностных полномочий
Председатели профильных комитетов Заксобрания Кубани обсудили с прокурором системы водоотведения в регионе