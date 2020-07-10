2020-07-10T15:13:30+03:00
Карта Кубани

В Анапе аэропорт с городом свяжет железнодорожная ветка

Начнут строительство в 2021, закончат – в 2023
Виталий КАРНАУХ
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Электричка позволит сократить время в пути.Электричка позволит сократить время в пути.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Аэропорт Анапы с центром курорта свяжет новая железнодорожная магистраль. По ней будет курсировать пригородная электричка, это позволит приезжающим и уезжающим экономить время, а также предоставит возможность альтернативного пути. Планируется, что запустят ветку «Аэропорт Анапа – Тамань пассажирская – станция Анапа» в 2023 году, на ее строительство уйдет два года.

Новая станция будет находиться в трехстах метрах от самого аэропорта. В планах проекта – строительство крытой пешеходной галереи. А в терминале аэропорта к этому времени обещают построить новую привокзальную площадь, автобусную станцию и стоянку для такси.

Сообщение с аэропортом станет удобной альтернативой поездкам в машине при наличии «единого билета». Специалисты прогнозируют, что анапский аэропорт может стать международным транспортным узлом. Он свяжет все виды потоков – авиационный, железнодорожный и автомобильный. Стоит отметить, что уже сейчас курорт является одним из лучших в регионе, в прошлом год его посетили более 5 миллионов туристов. А в этом году, напомним, Анапу и Крым связало ж/д сообщение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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