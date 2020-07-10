На Кубани ожидаются жаркие выходные с грозами и градом

10 Июль 2020 2020-07-10T18:33:16+03:00

Выходные на Кубани будут дождливыми и жаркими. Фото мэрии Сочи

Лишь на Черноморском побережье погода будет чуть получше

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском крае ближайшие выходные будут дождливыми. Отчасти повезло с погодой только Черноморскому побережью, где в субботу дождей не будет.

На остальной территории региона во многих районах ожидаются дожди, и местами сильные, считают синоптики.

-11 июля кратковременный дождь с грозой возможен местами в предгорьях и горах. Температура воздуха составит днем от +28 до +33 градусов, местами до +36 градусов. Ночью температура понизится в район от +16 до +21 градуса, а в восточной половине края и предгорных районах - даже от +12 до +17 градусов. Ветер будет восточной четверти скоростью 6-11 м/с, местами возможны порывы до 12-17 м/с, в Новороссийске – до 17-22 м/с.,- сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В воскресенье,12 июля в крае пройдет кратковременный дождь, а днем местами вероятны сильные осадки с градом. На причерноморских курортах местами тоже пройдет кратковременный дождь.

Днем на термометре - от +31 до +36, ночью от +17 до +22. Ветер восточной четверти немного ослабнет до скорости 5-10 м/с, местами порывы до 12-14 м/с, а при грозе порывы до 18 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ураган повалил десятки деревьев в разных районах Сочи

На Аллее Челтенхема в микрорайоне Мацеста дерево упало на линию электропередач. Сотрудники муниципальной службы спасения оперативно распилили и вывезли ствол и ветки. (читать далее)

В Сочи из-за непогоды у круизного лайнера «Князь Владимир» оторвало швартовые

Судно стояло на якоре в круизный гавани Сочинского морского порта. Но после очередного удара стихии у теплохода оторвало швартовые. Волны отнесли корабль от причала, «Князь Владимир» развернуло.(читать далее

ИСТОЧНИК KP.RU