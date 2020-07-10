2020-07-10T18:33:16+03:00
Общество

На Кубани ожидаются жаркие выходные с грозами и градом

Лишь на Черноморском побережье погода будет чуть получше
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Выходные на Кубани будут дождливыми и жаркими. Фото мэрии СочиВыходные на Кубани будут дождливыми и жаркими. Фото мэрии Сочи
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае ближайшие выходные будут дождливыми. Отчасти повезло с погодой только Черноморскому побережью, где в субботу дождей не будет.

На остальной территории региона во многих районах ожидаются дожди, и местами сильные, считают синоптики.

-11 июля кратковременный дождь с грозой возможен местами в предгорьях и горах. Температура воздуха составит днем от +28 до +33 градусов, местами до +36 градусов. Ночью температура понизится в район от +16 до +21 градуса, а в восточной половине края и предгорных районах - даже от +12 до +17 градусов. Ветер будет восточной четверти скоростью 6-11 м/с, местами возможны порывы до 12-17 м/с, в Новороссийске – до 17-22 м/с.,- сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В воскресенье,12 июля в крае пройдет кратковременный дождь, а днем местами вероятны сильные осадки с градом. На причерноморских курортах местами тоже пройдет кратковременный дождь.

Днем на термометре - от +31 до +36, ночью от +17 до +22. Ветер восточной четверти немного ослабнет до скорости 5-10 м/с, местами порывы до 12-14 м/с, а при грозе порывы до 18 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ураган повалил десятки деревьев в разных районах Сочи

На Аллее Челтенхема в микрорайоне Мацеста дерево упало на линию электропередач. Сотрудники муниципальной службы спасения оперативно распилили и вывезли ствол и ветки. (читать далее)

В Сочи из-за непогоды у круизного лайнера «Князь Владимир» оторвало швартовые

Судно стояло на якоре в круизный гавани Сочинского морского порта. Но после очередного удара стихии у теплохода оторвало швартовые. Волны отнесли корабль от причала, «Князь Владимир» развернуло.(читать далее

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 11 июля открывается «МЕГА» в Адыгее
«И ветерка из окна хватит»: в Новороссийске водители маршруток ищут причины, чтобы не охлаждать салон
Полиция в Сочи задержала аптечного грабителя
На Кубани ожидаются жаркие выходные с грозами и градом
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко и депутат Госдумы Иван Демченко проверили в Анапе совместный прием граждан
На Кубани ожидают урожай в 6,3 миллиона тонн зерна
Общественный транспорт Сочи пополнят 50 новых автобусов
На Кубани врачи учат инспекторов ДПС оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП
Из бюджета Кубани выделено 124 миллиона рублей на трудоустройство подростков
Траты россиян возвращаются к уровню до пандемии
В Адыгее медсестра получала откаты за поставки медицинской продукции для борьбы со СПИДом
В Адыгее трое полицейских получили сроки за мошенничество
Коронавирус в Адыгее, последние новости на 10 июля 2020: больше всего заболевших в Майкопе
На первый рейс «Ласточки» из Ростова в Сочи проданы все билеты
В Анапе аэропорт с городом свяжет железнодорожная ветка
Руководитель СУ СК по Адыгее проведет личный прием граждан
Пробки на трассе М4«Дон» в сторону моря 10 июля 2020 составили 2 балла
Спикер ЗСК Юрий Бурлачко принял участие во внеочередном заседании Президиума Совета законодателей Российской Федерации
В Сочи на границе с Абхазией задержан мужчина при попытке вывоза из России миллиона рублей
Полиция в Краснодаре задержала банду сутенеров
Судебный пристав на Кубани спас жизнь подсудимому
Глава района на Кубани снят с должности и оштрафован за превышение должностных полномочий
Председатели профильных комитетов Заксобрания Кубани обсудили с прокурором системы водоотведения в регионе