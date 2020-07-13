2020-07-13T13:39:01+03:00
Коронавирус Covid-19

На карантин ушли 70% сотрудников мэрии Краснодара

Из-за вспышки коронавируса поменялся режим работы в администрации города
Галина КОПЫЛОВА
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Из-за вспышки коронавируса в администрации Краснодара ряд подразделений переведен на удаленкуИз-за вспышки коронавируса в администрации Краснодара ряд подразделений переведен на удаленку
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В администрации кубанской столицы произошла вспышка заболевания коронавирусом. Эту информацию на аппаратном совещании подтвердил мэр Краснодара Евгений Первышов.

На прошлой неделе все подразделения мэрии переведены на удаленку, в офисах остались работать только 30% сотрудников.

- 70 % сотрудников администрации во всех подразделениях ушли на удаленку, в частности работники старше 65 лет - в обязательном порядке. В здании проводятся обязательные дезинфицирующие работы, на входе измеряется температура, сохраняется масочный режим и во всех кабинетах имеются антисептики для обработки рук, - пояснили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе города.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что одной из заболевших коронавирусом оказалась председатель городской думы Краснодара Вера Галушко. Кроме того, ковид обнаружили и у ее заместителя Татьяны Гелуненко. В кулуарах администрации говорят, что 28 июня Галушко отмечала день рождение, а после – заболела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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