На карантин ушли 70% сотрудников мэрии Краснодара

13 Июль 2020 2020-07-13T13:39:01+03:00

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В администрации кубанской столицы произошла вспышка заболевания коронавирусом. Эту информацию на аппаратном совещании подтвердил мэр Краснодара Евгений Первышов.

На прошлой неделе все подразделения мэрии переведены на удаленку, в офисах остались работать только 30% сотрудников.

- 70 % сотрудников администрации во всех подразделениях ушли на удаленку, в частности работники старше 65 лет - в обязательном порядке. В здании проводятся обязательные дезинфицирующие работы, на входе измеряется температура, сохраняется масочный режим и во всех кабинетах имеются антисептики для обработки рук, - пояснили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе города.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что одной из заболевших коронавирусом оказалась председатель городской думы Краснодара Вера Галушко. Кроме того, ковид обнаружили и у ее заместителя Татьяны Гелуненко. В кулуарах администрации говорят, что 28 июня Галушко отмечала день рождение, а после – заболела.

ИСТОЧНИК KP.RU