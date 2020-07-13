В Новороссийске 12 водителей маршруток отстранили от работы из-за выключенных кондиционеров

13 Июль 2020 2020-07-13T14:45:51+03:00

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На Кубани – жара в сорок градусов, кто-то сидит в часы пик в четырех стенах, иные по разным причинам вынуждены передвигаться зачастую на общественном транспорте. В Новороссийске таких немало: все куда-то едут по делам, работе, на рынки. Только вот условия проезда в некоторых маршрутках не отвечают требованиям. Кондиционеры, где они есть, водители попросту не включают. И у каждого на то разная причина: кому холодно, кто считает, что ветерка из окон пассажирам хватит. Есть и те, кто чрезмерно «заботится» о гражданах и не охлаждает воздух в салоне, чтобы никто не заболел.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/789860" frameborder="0"></iframe> В Новороссийске водители маршруток отказываются включать кондиционеры.

С такими наглецами пытаются бороться местные власти. Так, созданы рейдовые группы, которые под видом пассажиров заходят в салоны маршруток и выявляют неработающие кондиционеры.

- Ежедневно на маршрутах порядка 50 специалистов, включая сотрудников управления транспорта и дорожного хозяйства администрации, сотрудников ГИБДД города, студентов ГМУ им.Ушакова, - рассказал мэр Новороссийска Игорь Дяченко.

К слову, на маршрутах города работает около 600 единиц частного транспорта, из них около 80% оборудованы кондиционерами. За истекшую неделю с маршрутов сняли 12 водителей – до устранения нарушений. Больше пятидесяти – оштрафовали.

- За подобное неуважительное отношение к пассажирам водители будут отстранены от осуществления перевозок, - подытожил городской глава.

ИСТОЧНИК KP.RU