В Краснодаре во время непогоды рухнуло дерево

14 Июль 2020 2020-07-14T18:01:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Последствия непогоды, которая обрушилась на Краснодар днем 14 июля, устраняют спасатели. Ливень подтопил улицы. На некоторых дорогах оказалось так много воды, что эвакуировать людей пришлось с помощью лодок. Сильный ураганный ветер повалил дерево в самом центре Краснодара.

Инцидент произошел на улице Красноармейской около лицею №48. Рядом с учебным заведением есть небольшой скверик, именно там и упало дерево. Из-за сильного порыва ветра ствол надломился и упал. К счастью, никто не пострадал.

Пока поврежденное дерево никто не убрал. Сейчас все силы спасателей и коммунальщиков направлены на устранение последствий стихии.

Пока поврежденное дерево никто не убрал. Фото: Дмитрий МИХЕЕВ.

По данным ЕДДС, на откачку воды уже поступила 101 заявка: 41 — это дороги и тротуары, 60 — территории частных домовладений.

ИСТОЧНИК KP.RU