В Краснодаре во время непогоды рухнуло дерево
Последствия непогоды, которая обрушилась на Краснодар днем 14 июля, устраняют спасатели. Ливень подтопил улицы. На некоторых дорогах оказалось так много воды, что эвакуировать людей пришлось с помощью лодок. Сильный ураганный ветер повалил дерево в самом центре Краснодара.
Инцидент произошел на улице Красноармейской около лицею №48. Рядом с учебным заведением есть небольшой скверик, именно там и упало дерево. Из-за сильного порыва ветра ствол надломился и упал. К счастью, никто не пострадал.
Пока поврежденное дерево никто не убрал. Сейчас все силы спасателей и коммунальщиков направлены на устранение последствий стихии.
Пока поврежденное дерево никто не убрал. Фото: Дмитрий МИХЕЕВ.
По данным ЕДДС, на откачку воды уже поступила 101 заявка: 41 — это дороги и тротуары, 60 — территории частных домовладений.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»