Спортшколы в Краснодарском крае снова вернутся к работе
Глава Кубани Вениамин Кондратьев сегодня, 16 июля, огласил очередные послабления после карантина, введенного из-за угрозы распространения коронавируса. С 18 июля возобновляют тренировочный процесс спортивные школы в Краснодарском крае.
- При этом необходимо соблюдать все требования санитарно-эпидемиологических служб, - сообщил он на заседании оперштаба по коронавирусу.
К работе педагоги и ученики смогут вернуться, если предоставят справку о допуске от терапевтов (педиатров) и об эпидокружении.
В школах установят санитайзеры.
Напомним, помимо спортивных школ к работе после 16 июля вернутся детские секции и кружки, откроются библиотеки. Помимо этих послаблений разрешено также возобновить деятельность аквапарков и бассейнов. Заседание оперштаба продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU