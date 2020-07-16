Спортшколы в Краснодарском крае снова вернутся к работе

16 Июль 2020 2020-07-16T13:07:38+03:00

Такое решение принято на заседании оперштаба по коронавирусу

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Глава Кубани Вениамин Кондратьев сегодня, 16 июля, огласил очередные послабления после карантина, введенного из-за угрозы распространения коронавируса. С 18 июля возобновляют тренировочный процесс спортивные школы в Краснодарском крае.

- При этом необходимо соблюдать все требования санитарно-эпидемиологических служб, - сообщил он на заседании оперштаба по коронавирусу.

К работе педагоги и ученики смогут вернуться, если предоставят справку о допуске от терапевтов (педиатров) и об эпидокружении.

В школах установят санитайзеры.

Напомним, помимо спортивных школ к работе после 16 июля вернутся детские секции и кружки, откроются библиотеки. Помимо этих послаблений разрешено также возобновить деятельность аквапарков и бассейнов. Заседание оперштаба продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU