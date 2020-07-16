2020-07-16T13:07:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Спортшколы в Краснодарском крае снова вернутся к работе

Такое решение принято на заседании оперштаба по коронавирусу
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
С 18 июля тренировки возобновятсяС 18 июля тренировки возобновятся
Изменить размер текста:

Глава Кубани Вениамин Кондратьев сегодня, 16 июля, огласил очередные послабления после карантина, введенного из-за угрозы распространения коронавируса. С 18 июля возобновляют тренировочный процесс спортивные школы в Краснодарском крае.

- При этом необходимо соблюдать все требования санитарно-эпидемиологических служб, - сообщил он на заседании оперштаба по коронавирусу.

К работе педагоги и ученики смогут вернуться, если предоставят справку о допуске от терапевтов (педиатров) и об эпидокружении.

В школах установят санитайзеры.

Напомним, помимо спортивных школ к работе после 16 июля вернутся детские секции и кружки, откроются библиотеки. Помимо этих послаблений разрешено также возобновить деятельность аквапарков и бассейнов. Заседание оперштаба продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре эвакуировали все торговые центры
В начале августа начинается прямое авиасообщение между Сочи и Новосибирском
В Сочи мужчина после ссоры на улице зарезал 29-летнюю женщину
В Анапе на большой площади загорелась сухая трава
На Кубани начал работу онлайн-лагерь «Каникулы с пользой»
На Кубани откроют сеть баров с ассортиментом местных вин
В Краснодар «приедут» фильмы о еде
«Ростелеком» и GFN.RU открыли безлимитный доступ к облачному сервису NVIDIA GeForce NOW™ на специальных условиях
ВТБ Лизинг в июне увеличил поставки автомобилей на 38 процентов
Киноманом может стать каждый — абонемент видеосервиса Wink делает кино доступнее
Сбербанк выделил 2,2 млрд рублей на строительство жилого комплекса в Новороссийске
Житель Кубани приобрел землю на 1 миллион рублей по поддельному постановлению властей
В Краснодарском крае ужесточают режим ношения защитных масок
Территорию школы в поселке Российском готовят к благоустройству
На Кубани судья вынес незаконное решение и попался на крупной взятке
Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 3 августа
Спортшколы в Краснодарском крае снова вернутся к работе
На Кубани возобновят работу детские кружки и секции
В Новороссийске достраивают насосную станцию