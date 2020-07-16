2020-07-16T18:56:06+03:00
Общество

В Краснодаре на Затоне бассейны в ближайшее время не откроются

Виталий КАРНАУХ
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Фото: ok.ru/krasnodar2/topic/70038646950873Фото: ok.ru/krasnodar2/topic/70038646950873
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В Краснодарском крае с 18 июля открывают аквапарки и бассейны

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16 июля в Краснодаре прошло очередное заседание оперативного штаба, на котором были приняты решения относительно последних оставшихся запретов, введенных из-за пандемии. Так, с 18 июля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев разрешил работу бассейнов, аквапарков и аттракционов.

Так как в Краснодаре официальных мест для купания в естественных водоемах нет, возникает вопрос: а будут ли в ближайшее время открыты бассейны на Затоне? В департаменте информационной политики города поспешили краснодарцев расстроить – с 18 июля объекты пока еще открыты не будут по ряду причин.

В частности, для начала необходимо письменное разрешение Роспотребнадзора. Управление по физической культуре и спорту уже обратилось в ведомство с просьбой разъяснить требования и рекомендации к открытию и организации работы бассейнов. Например, нужны ли справки об отсутствии ковида тем, кто пришел на общественный пляж.

- Кроме того, необходимо решить технические вопросы, проверить работоспособность оборудования, закупить необходимые средства для обеззараживания, - заключили в департаменте информационной политики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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