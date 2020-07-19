Спортивный эксперт: «Динамо» здорово выглядит, «Краснодар» много ошибается

19 Июль 2020 2020-07-19T21:41:26+03:00

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19 июля на домашнем поле ФК «Краснодар» принимает «Динамо». На 26 минуте быки пропускают в контратаке, обидный рикошет от Егора Сорокина и "Динамо" распечатало ворота "Краснодара" - 0:1.

- Что сегодня с «Краснодаром»? Клуб показывает вялую игру, - спрашиваем в эфире «Клуба болельщиков» на радио «КП»-Краснодар» (91.0) у спортивного обозревателя «Комсомольской правды» Андрея Вдовина.

- У меня такое ощущение, что просто нет эмоций вообще никаких, - говорит в эфире «Клуба болельщиков» на радио «КП»-Краснодар» (91.0) спортивный обозревать «Комсомольской правды» Андрей Вдовин. – Ощущение, что команда просто вышла доигрывать этот чемпионат, быстрее бы два матча последних закончилось и давайте уже сделаем перерыв. Если раньше команда горела, казалось, что борются за Лигу чемпионов, но когда поняли, что лиги не будет, что максимум третье место, я думаю, что просто у команды опустились руки, настроения никакого.

- У «Динамо» сегодня много новых имен.

- Ну могут быть разные версии, почему такой состав. Мы же понимаем, что может быть и самочувствие игроков причиной такого состава «Динамо». Мне кажется, что у «Динамо» задача занять свое 6 место, которое дает им приличный шанс на Лигу Европу. Они не собирались ее решать, как мне показалось, в Краснодаре. Но показывают в Краснодаре неплохой футбол, и то, что у них есть цель и они к ней идут. Пока по первому тайму «Динамо» здорово выглядит, «Краснодар» много ошибается.

Спортивный обозреватель "КП" Андрей Вдовин о матче ФК "Краснодар" - "Динамо" 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU