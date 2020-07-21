В Краснодаре во время непогоды деревья рухнули на машины
Инцидент случился во дворе многоэтажки в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Когда в городе разыгралась стихия, люди позакрывали окна в квартирах. Гром, ливень с градом и сильный ветер не сулил ничего хорошего.
Фото: Инна Иванова
Когда поднялся ураган, высокая сосна около дома не выдержала и рухнула вниз. Дерево упало аккурат на машины. От непогоды пострадали как минимум три «семерки».
- Вот такие последствия суровой погоды! К счастью, моей ласточки там не было, - рассказала одна из очевидцев ЧП Инна Иванова.
Ураган повалил деревья в Краснодаре Видео: vk.com/krd_chp.
По словам местных жителей, никто не пострадал. В машинах людей не было. Однако водителям теперь придется разбираться со страховой, чтобы возместить ущерб.
Стихия вот уже второй раз за неделю проверяет город на прочность. Стоит отметить, что о предстоящей непогоде местных жителей предупреждали сотрудники МЧС. Но к ее последствиям кубанская столица все равно оказалась не готова.
ИСТОЧНИК KP.RU