2020-07-21T11:00:49+03:00
Происшествия

В Краснодаре водитель 21-й маршрутки высадил пассажиров посреди затопленной улицы Московской

Людям пришлось оказаться по колено в воде
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Улица Московская после ливня 21 июля Фото: vk.com/shanhaikrasnodarУлица Московская после ливня 21 июля Фото: vk.com/shanhaikrasnodar
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Сильный ливень утром 21 июля парализовал Краснодар. С залповыми осадками не справились ливневки, оборудованные мощными насосами. Затопило трамвайные пути на улице Вишняковой, снова появилось «море» на улице Московской в районе пересечения с улицей Гомельской.

Улица Гомельская после ливня 21 июля Фото: vk.com/shanhaikrasnodar

Улица Гомельская после ливня 21 июля Фото: vk.com/shanhaikrasnodar

Движение по улице Московской полностью остановилось. Некоторые водители пытались развернуться и продвинуться в сторону улицы Петра Метальникова по встречной полосе. К слову, ее тоже затопило в районе АЗС, на месте работала водооткачивающая машина.

А вот некоторые водители маршруток, которые развозили людей в утренний час пик, решили просто высадить пассажиров в воду.

- Водитель 21-й маршрутки остановился, сказал, что дальше не поедет, и высадил всех между остановками прямо в лужу по колено. Пришлось идти по затопленной Гомельской в сторону переулка Гаражного. И это после суточной смены на работе, - сетует жительница Краснодара Екатерина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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