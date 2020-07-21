В Краснодаре восстановили движение транспорта после дождя

21 Июль 2020 2020-07-21T12:21:12+03:00

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В краевом центре 21 июля прошел ливень. Из-за подтоплений улиц в низменных участках стали трамваи, также было ограничено движение транспорта на дорогах. В мэрии сообщили, что в настоящее время сложно проехать только в районе улицы Московской.

- В столице Кубани полностью восстановлено движение трамваев. Движение автотранспорта ограничено лишь в районе улицы Московской на участке от Гомельской до Солнечной, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В разных частях города на дорогах продолжают откачивать воду. Сейчас работает 22 машины службы по содержанию ливневой канализации, девять мотопомп муниципальной «Службы спасения», также дежурит спецтехника МЧС России по краю.

Напомним, что в Краснодаре ливни ожидаются до конца суток 21 июля. Также в МЧС предупредили о формировании смерчей над Черным морем.

ИСТОЧНИК KP.RU