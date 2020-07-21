В Краснодаре после залпового дождя встали трамваи

21 Июль 2020 2020-07-21T10:01:48+03:00

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Утром 21 июля в Краснодаре несколько раз прошел залповый дождь. На восемь часов утра в МЧС сообщали, что подтоплений по городу нет. Но через час улицы ушли под воду.

Подтопленными оказали низменные участки во всех районах города. В Краснодаре сейчас дежурит водооткачивающая техника. По необходимости количество спецтранспорта будут увеличивать.

Помимо дорог в некоторых местах ушли под воду трамвайные пути. Пока городские ливневки справляются с мощным потоком, общественный транспорт простаивает.

Скопление трамваем и троллейбусов были замечены в Юбилейном микрорайоне, на улице Коммунаров, Гоголя, Горького, Садовой, а также в районе рынка на улицах Вишняковой и Переходной.

В ближайшее время после ухода дождевой воды движение общественного транспорта будет восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU