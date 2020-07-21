В Анапе запретили плавать на матрасах

21 Июль 2020 2020-07-21T14:10:59+03:00

Экстренное предупреждение по непогоде будет действовать в течение дня Фото: Виталий КАРНАУХ

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21 июля в Анапе запретили кататься на катамаранах и плавать на матрасах. Ограничения связаны с сильным ветром.

- В связи с усилением отжимного северо-восточного ветра использование надувных плавательных средств и катамаранов на пляжах Анапы запрещено, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в единой дежурно-диспетчерской службе города-курорта.

Жителей и гостей попросили быть осторожными, соблюдать меры личной безопасности, не подвергать жизнь и здоровье неоправданному риску.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что над Черным морем ожидается формирование смерчей. Водные вихри могут образоваться в течение суток.Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта временно воздержаться от отдыха у воды.

Также сообщалось, что в районе Имеретинской низменности примерно в 11 утра закрутилась воздушная воронка. Отдыхающие едва успели укрыться. Очевидцы рассказывают, как сильный ураган раскидал шезлонги и даже поднял в воздух кабинку массажиста.

ИСТОЧНИК KP.RU