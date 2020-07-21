Последствия смерча в Сочи 21 июля 2020 года

В Сочи 21 июля в районе Имеретинской низменности образовался смерч. По мнению специалистов, опасное природное явление разыгралось из-за аномальной жары, 20 июля температура воздуха в Сочи поднялась до рекордных отметок - 37 градусов.

Высокие температуры раскалили поверхность земли, и на побережье Черного моря стали образовываться смерчи. Об этом предупреждали ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

21 июля в региональном МЧС предупредили, что есть опасность формирования смерчей над морем. Водные вихри могут образоваться в течение суток.

В первой половине дня 21 июля небо над Сочи почернело. Тучи сгустились над Адлерским районом. Смерч был виден издалека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="288" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/791773" frameborder="0"></iframe> Смерч в Сочи Видео: instagram.com/sochi_detka.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="784" height="1280" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/791760" frameborder="0"></iframe> Смерч в Сочи 21 июля.Видео: t.me/gorodsochi

В районе Имеретинской низменности примерно в 11 утра закрутилась воздушная воронка.

Смерч сошел на пляже Имеретинской низменности. Отдыхающие едва успели укрыться. Очевидцы рассказывают, как сильный ураган раскидал шезлонги и даже поднял в воздух кабинку массажиста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="656" height="848" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/791793" frameborder="0"></iframe> Последствия смерча в Сочи.Автор: Елена Феоктистова

- Все произошло почти мгновенно, мы сначала снимали непогоду на телефон, но вдруг поднялся сильнейший ветер, стало очень страшно и мы бросились бежать, - поделились туристы, укрывшиеся от смерча в фойе прибрежного отеля.

В одном из видео летящий киоск едва не задел туриста на электросамокате.

- В полдень смерч подошёл к пляжной зоне в районе Имеретинской низменности и при выходе на берег распался. Никто из людей не пострадал. Порывами ветра нанесён ущерб пляжному оборудованию, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/791768" frameborder="0"></iframe> Последствия смерча в Сочи 21 июля 2020 года.Видео: @krasnodar_kray

Представитель пресс-службы обратила внимание, что на курорте было заранее объявлено штормовое предупреждение, пляж был закрыт.

- О том, что имеется риск формирования смерчей над море, власти также предупреждали заранее, - подчеркнула она. - По сообщению ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в ближайшие три часа и до конца суток 21 июля на участке Магри-Весёлое имеется опасность формирования смерчей над морем. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта временно воздержаться от отдыха у воды, а также соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Как сообщалось ранее, сильные смерчи в Краснодарском крае сошли 8 июля 2020 года.