В Краснодаре за счет экономии отремонтировали два участка дорог

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Напомним, что в краевом центре активно реализовывается нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За счет экономии по данной программе власти включили для ремонта еще два участка. Дополнительно отремонтировали проезжую часть по улице Буденного и Красных Партизан.

- Новый асфальт положили по улице Будённого от Коммунаров до Щорса, а также обновили дорогу по улице Красных Партизан от Академика Лукьяненко до Круговой. Работы на двух этих участках завершены. Строители отремонтировали более трех километров дороги, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Стоит отметить, что изначально по нацпроекту планировалось в этом году отремонтировать 69 участков улиц, сейчас их количество за счет экономии увеличилось до 71.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что под Краснодаром по новой транспортной развязке пустили движение. Теперь это шестиполосная дорога с надземным пешеходным переходом и шумозащитными экранами.