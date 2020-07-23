Коронавирус в Краснодарском края: за последние сутки выявлено 85 новых случаев опасной болезни

23 Июль 2020 2020-07-23T11:52:25+03:00

Мы собрали всю информацию о заболеваемости COVID 19 на 23 июля

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10 случаев инфицирования COVID-19 выявлено в Сочи, 9 – в Динском районе.

По 7 человек заболели в Краснодаре и Армавире, шесть – в Кавказском районе, пять – в Туапсинском районе, по четыре – в Белореченском и Белоглинском районах, по три – в Усть-Лабинском, Тихорецком и Апшеронском районах, по два – в Ейском, Тбилисском, Курганинском районах и Анапе.

По одному пациенту прибавилось еще в 16 муниципалитетах края.

Среди заболевших — шестеро детей в Крыловском, Кущевском, Белореченском, Туапсинском, Новокубанском районах и столице Кубани. Младшему из них шесть лет, а старшему – 17.

23 человека находятся в тяжелом состоянии , они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких..

- Один пациент находится на экстракорпоральной мембранной оксигенации в ККБ №1, – сообщил региональный Минздрав.

В обсерваторах края находятся 48 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU