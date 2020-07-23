Мэр Краснодара: город готов ко второй волне коронавируса. Вопрос - каков будет рост
Мэр Краснодара Евгений Первышов на брифинге с журналистами сегодня, 23 июля, ответил, насколько город готов ко второй волне заболевания. Несколько дней подряд региональный оперштаб фиксирует рост зараженных коронавирусом. После долгого снижения цифры выросли снова до 85 человек в сутки.
- Город готов к новой волне коронавируса, вопрос - каков будет рост заболевших, - заявил Евгений Первышов.
По его словам, сразу после встречи с журналистами состоится заседание оперштаба по коронавирусу, на котором принимались все судьбоносные решения последних месяцев. Возможно, в Краснодар снова могут вернуть мобильные патрули.
- Все решения будут доведены до граждан, - сообщил он.
Напомним, все надежды на то, что второй волны заболевания удастся избежать, возлагаются на вакцину против коронавируса. Ожидается, что уже после 12 августа всех желающих начнут прививать от COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU