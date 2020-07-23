Мэр Краснодара: город готов ко второй волне коронавируса. Вопрос - каков будет рост

23 Июль 2020 2020-07-23T17:28:19+03:00

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Мэр Краснодара Евгений Первышов на брифинге с журналистами сегодня, 23 июля, ответил, насколько город готов ко второй волне заболевания. Несколько дней подряд региональный оперштаб фиксирует рост зараженных коронавирусом. После долгого снижения цифры выросли снова до 85 человек в сутки.

- Город готов к новой волне коронавируса, вопрос - каков будет рост заболевших, - заявил Евгений Первышов.

По его словам, сразу после встречи с журналистами состоится заседание оперштаба по коронавирусу, на котором принимались все судьбоносные решения последних месяцев. Возможно, в Краснодар снова могут вернуть мобильные патрули.

- Все решения будут доведены до граждан, - сообщил он.

Напомним, все надежды на то, что второй волны заболевания удастся избежать, возлагаются на вакцину против коронавируса. Ожидается, что уже после 12 августа всех желающих начнут прививать от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU