2020-07-23T17:28:19+03:00
Общество

Мэр Краснодара: город готов ко второй волне коронавируса. Вопрос - каков будет рост

Евгений Первышов ответил на вопросы журналистов
Артём ГНАТЕНКОЕва МУР
Поделиться:
Комментарии: comments2
Брифинг мэра. Фото: krd.ruБрифинг мэра. Фото: krd.ru
Изменить размер текста:

Мэр Краснодара Евгений Первышов на брифинге с журналистами сегодня, 23 июля, ответил, насколько город готов ко второй волне заболевания. Несколько дней подряд региональный оперштаб фиксирует рост зараженных коронавирусом. После долгого снижения цифры выросли снова до 85 человек в сутки.

- Город готов к новой волне коронавируса, вопрос - каков будет рост заболевших, - заявил Евгений Первышов.

По его словам, сразу после встречи с журналистами состоится заседание оперштаба по коронавирусу, на котором принимались все судьбоносные решения последних месяцев. Возможно, в Краснодар снова могут вернуть мобильные патрули.

- Все решения будут доведены до граждан, - сообщил он.

Напомним, все надежды на то, что второй волны заболевания удастся избежать, возлагаются на вакцину против коронавируса. Ожидается, что уже после 12 августа всех желающих начнут прививать от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заммэра Майкопа продолжал управлять бизнесом, будучи чиновником
Проект обновленной «Авроры» представят к концу года
Мэр Краснодара: город готов ко второй волне коронавируса. Вопрос - каков будет рост
Абоненты Юго-Западного филиала «Россети Кубань» предпочитают пользоваться интерактивными сервисами
В Сочи открылась южная резиденция Деда Мороза
Дефицит бюджета Краснодара может составить 2,3 миллиарда рублей
Мэр Краснодара: на ливневки попросим денег у Москвы
ВТБ открывает счета для ИП за 20 минут
Мэр Краснодара: чтобы не отрубало, нужно проблемные электросети вернуть в госсобственность
Работодатели выбирают студентов СГУ
МегаФон запускает решение для дистанционного мониторинга здоровья
В Адыгее возбуждены уголовные дела на наркодилеров
В Сочи второй день ищут заблудившихся туристов в районе Голубого озера
На Кубани задержали серийного грабителя
ВТБ: траты россиян на отдых в Краснодарском крае выросли на 40%
Почетными гражданами Краснодара стали 11 горожан
ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего погашают кредиты
Жители Кубани смогут контролировать вывоз мусора
В Сочи скончался мужчина с коронавирусом
Замглавы Абинского района подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями
В Сочи местный житель незаконно хранил в доме обрез ружья
В Выселковском районе прокуратура заставила соцзащиту выплатить компенсацию семье ребенка-инвалида
Коронавирус в Краснодарском края: за последние сутки выявлено 85 новых случаев опасной болезни
В Анапе пройдет заседание совета технополиса «Эра»
Перед заходом в порт Новороссийска панамский сухогруз нарушил госграницу РФ