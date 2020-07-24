Татьяна Гречаная о реакции на отмену карантина: "В магазине только я в маске"

24 Июль 2020 2020-07-24T15:41:52+03:00

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Заместитель главного санитарного врача в Краснодарском крае Татьяна Гречаная стала гостьей пресс-центра "Комсомольской правды" - Кубань". Эпидемиолог рассказала, почему в регионе снова растет число заболевших.

- Народ расслабился. Перестали носить маски где бы то ни было, пользоваться санитайзерами, - пояснила замглавы надзорного ведомства. - Я вхожу в маске в магазин, но там в ней я одна. А это единственное пока, чем можно защититься от заражения инфекцией, что бы ни говорили.

Напомним, Татьяна Гречаная также пояснила, почему на переполненных туристами курортах болеют единицы.

- Ультрафиолет прекрасно обеззараживает. И, к счастью, этим летом недостатка солнца нет на побережье. Кроме того, он проникает в верхние слои морской воды, и она тоже безопасна для купающихся, - пояснила Татьяна Гречаная.

Однако это не повод не соблюдать предосторожности, по ее словам.

- Если вы видите рядом с собой кашляющего и чихающего человека, дистанцируйтесь от него. А лучше вовсе уйдите с пляжа. Дайте возможность солнцу продезинфицировать пляж после него, - продолжает эпидемиолог.

Между тем, карантин в регион, по ее словам, вряд ли вернется.

ИСТОЧНИК KP.RU