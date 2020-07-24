ФК «Урожай» вновь переименуют в «Кубань»

24 Июль 2020 2020-07-24T17:10:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Российский футбольный союз разрешил футбольному клубу "Урожай" сменить название на прежнее. Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

- Исполком РФС принял решение в связи с истечением 24-месячного срока с момента утраты НАО «Футбольный клуб «Кубань» профессионального статуса, по причинам, не связанным со спортивным результатом, разрешить ООО «Футбольный клуб «Урожай» изменить наименование на ООО «Профессиональный футбольный клуб «Кубань» без возникновения у такого клуба спортивного или иного правопреемства с НАО «Футбольный клуб «Кубань», - говорится в сообщении РФС.

Напомним, ФК "Урожай" появился в 2018 году. Это произошло по причине банкротства "Кубани".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Будущее ФК «Урожай» до сих пор туманно

Первый матч новая команда должна провести уже 21 июля, но выйдет ли она на поле - неясно (подробнее)

ФК «Кубань» переименуют в «Екатеринодар»

Жизнь футбольного клуба «Кубань» обрастает все большими слухами и новостями. Еще бы, команда проходит процедуру банкротства, так как не сдержала свои финансовые обязательства. В тоже время у «желто-зеленых» есть свои фанаты, которые радеют за клуб (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU