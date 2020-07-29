Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 21 августа

29 Июль 2020 2020-07-29T19:37:32+03:00

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В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности до 21 августа. Статистика заболевших растет. Сегодня, 29 июля, зафиксировано рекордное количество инфицированных в посткарантинный период - новых больных 97 человек.

- "Отпускать" ситуацию рано. впереди еще один курортный месяц, - пояснили решение о продлении власти региона.

Вместе с этим решено и закреплено соответствующим постановлением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева усилить контроль за ношением защитных масок в закрытых помещениях и в транспорте.

Напомним, "кривая" заражения коронавирусом в Краснодарском крае пошла вверх с прошлой недели, 21 июля. Замглавного санитарного врача Краснодарского края Татьяна Гречаная объяснила "КП" - Кубань", почему это произошло.

- Взрывного роста заболевания нет. Да, увеличилось число зараженных. Но в каждом случае после эпидрасследования становится понятно, почему это произошло, - озвучила причины нового всплеска роста заболевших в крае Татьяна Гречаная. - В регионе - сезон свадеб, а жители расслабились и собирают масштабные торжества.

Так, по словам Гречаной произошло в Армавире, который внезапно вышел в лидеры по числу заболевших за сутки.

- Люди не носят масок, перестали пользоваться санитайзерами, расслабились, - говорит эпидемиолог.

По решению властей региона, "масочные" рейды теперь станут регулярными.

ИСТОЧНИК KP.RU