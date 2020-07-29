2020-07-29T21:56:26+03:00
Общество

В Краснодаре откроют бассейн-долгострой в Юбилейном микрорайоне

Спорткомплекс вскоре начнет работу
Ева МУР@kp_kuban
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Бассейн готов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяБассейн готов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Сегодня, 29 июля, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что бассейн-долгострой в Юбилейном микрорайоне готов к открытию.

Напомним, в 2017 году администрация города расторгла договор с подрядчиком. Было проведено обследование объекта, разработана необходимая документация, проект прошел экспертизу, получив положительное заключение. И стройка возобновилась.

На новые работы потрачено еще 207 миллионов рублей.

В конце декабря прошлого года мэр кубанской столицы Евгений Первышов анонсировал окончание строительства объекта. Оставалось только получить соответствующие разрешительные документы.

Однако открыть бассейн пока не успели. В регионе объявили карантин. К слову, бассейны в закрытых помещениях остаются закрытыми до сих пор из-за угрозы распространения коронавируса. Пока ограничения не сняты. Более того, режим повышенной готовности в регионе продлен до 21 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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