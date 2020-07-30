2020-07-30T20:24:49+03:00
Политика

Документы на регистрацию подали пять кандидатов в губернаторы Краснодарского края

В течение 10 дней комиссия рассмотрит предоставленные сведения
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Избирательная комиссия Краснодарского края завершила прием документов на регистрацию кандидатов в губернаторы. На пост главы региона претендуют пять человек.

Это Александр Сафронов от КПРФ, Иван Тутушкин от ЛДПР, Олег Лугин от «Партии Роста», Денис Хмелевской от «Справедливой России» и действующий губернатор Вениамин Кондратьев от «Единой России».

Еще один претендент на пост Денис Деулин, представлявший Партию Социальной защиты, документы в отведенный срок не подал и выбыл из гонки.

- В ближайшие 10 дней региональная избирательная комиссия рассмотрит пакеты документов и примет решение о регистрации кандидатов, - сообщают в региональном избиркоме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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