В Армавире из-за коронавируса закрыли на карантин поликлинику

31 Июль 2020 2020-07-31T00:21:48+03:00

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В Армавире из-за коронавируса 30 июля закрыли на карантин поликлинику №4.

- В лечебном учреждении проведут профилактические и противоэпидемиологические мероприятия из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, - сообщила поликлиника №14. – Всех наших пациентов будут принимать в других лечебных заведениях города.

А в администрации Армавира пояснили, что те, кто прикреплен к этой поликлинике, могут вызвать врача на дом с восьми утра и до четырех вечера.

- Для этого необходимо позвонить по номеру 8 (861) 373-59-63, - говорят в мэрии города. – А в экстренных случаях горожанам следует вызывать бригаду скорой медицинской помощи. А тем, кому за 60 лет – соблюдать режим самоизоляции.

Кстати, как стало известно «КП», в поликлинике Армавира один из сотрудников заболел коронавирусом, поэтому учреждение закрыли на карантин.

В самом же городе отмечается всплеск заболеваемости. Именно в Армавире последние несколько дней фиксируют рост коронавирусных больных. Разобраться в этой ситуации мэру города поручил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU