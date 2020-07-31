В Анапе трактором разрыли дюны

31 Июль 2020 2020-07-31T01:15:52+03:00

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В Анапе на Пионерском проспекте трактор разрыл дюны. О том, что на берегу моря происходит что-то неладное, в администрацию курорта пожаловались местные жители. На место тут же прибыл участковый и чиновники из мэрии.

- Был зафиксирован факт вывоза песка с дюн, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в администрации Анапы. - Как пояснил водитель трактора, песок никуда не вывозился, а производилась его расчистка от заносов. Так ли это, будет выяснять прокуратура, куда мы направили жалобу. Кроме того, заявление поступило и в Росприроднадзор.

В Анапе разрыли дюны. Фото: администрация Анапы

Отреагировать на заявление в Азово-Черноморской межрайонной прокуратуре должны в короткие сроки. Если выяснится, что дюны разрыли не просто так, то водителю грозит штраф за нарушение водоохранной зоны.

Кстати, в Анапе до 15 сентября запретили стройку в прибрежной зоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU