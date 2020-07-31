Краснодарская больница получила новое оборудование для лечения коронавируса
В Краевую клиническую больницу №2 поступило новое оборудование для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом новая коронавиурсная инфекция. Оборудование закуплено за счет средств федерального бюджета, который выделили власти для борьбы с ковидом.
В частности, в краевую больницу привезли семь новых аппаратов искуственной вентиляции легких, два рентген-аппарата (цифровой и передвижной), а также аппарат УЗИ. Кроме того, закупили и 150 прикроватных мониторов, 250 инфузионных насосов.
- Лаборатория медицинской организации получила теромциклер для проведения исследований ПЦР и гематологический анализатор, также поступило большое количество СИЗов, респираторов, защитных масок, - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Сегодня на аппаратах ИВЛ в регионе находятся 22 человека. Всего в крае с начала пандемии коронавирус выявили у 8266 человек. 113 из них спасти не удалось, только за последние сутки умерли три пациента.
ИСТОЧНИК KP.RU
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