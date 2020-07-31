Появилось видео за минуту до взрыва на газовой заправке в Динском районе
Появилось видео за минуту до взрыва на газовой заправке в Динском районе. На кадрах, которые появились в Сети, видно, как происшествию предшествовали задымление и пожар.
За минуту до взрыва на газовой заправке в Динском районе.
- Был ужасно сильный запах газа, очень едкий. Доносился он аж с дороги, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» очевидец ЧП Михаил П. - Сначала от заправки поднимался дым, потом появился огонь.
Вскоре люди услышали легкий хлопок, здание охватил огонь. А позже был сильный взрыв.
Напомним, число тех, кто получил травмы во время пожара, вновь увеличилось. Сейчас в больнице находится шесть человек. У одного из госпитализированных 95% ожогов тела.
Следком Кубани проводит проверку по факту взрыва на газозаправочной станции. К работе подключились и сотрудники прокуратуры Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU
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