2020-07-31T22:49:23+03:00
Происшествия

Следком Кубани проводит проверку по факту взрыва на газозаправочной станции

В Динском районе работают следователи
Варвара ДЫМ
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Фото: очевидцев ЧП.Фото: очевидцев ЧП.
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Следком Кубани проводит проверку по факту взрыва на газозаправочной станции в станице Васюринской Динского района Краснодарского края. ЧП случилось вечером, 31 июля. Сначала заправка загорелась, а потом раздался мощный взрыв. Огромное огненное облако охватило все рядом, пострадали и несколько автомобилей, которые проезжали рядом с заправкой по трассе.

- Всего было два хлопка, но очень мощных, - говорят очевидцы.

А следователи сообщают, что в результате взрыва пострадало три человека.

Видео с места пожара на газовой заправке в Динском районе Видео: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- Организована доследственная проверка по сообщению о хлопке на газовой заправочной станции в станице Васюринской, - пояснила помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова. – Сильно повреждена и сама заправочная станция. На месте работает следственно-оперативная группа вместе с газовиками.

Пострадавших увезли в больницу на скорой.

А тем временем стало известно, из-за чего случилось ЧП.

- Водитель «Газели» приехал на заправку, и не убедившись в том, что топливно-заливной шланг не соединен, нажал на педаль газа. После чего и произошел хлопок, - говорят в краевой прокуратуре.

На Кубани около станицы Васюринскои произошел взрыв газовои АЗС Видео: t.me/chp_krd.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Стала известна предварительная причина пожара на газовой заправке в Динском районе -Предварительно установлено,что инцидент произошел в результате неосторожного обращения с газом одним из водителей в момент заправки, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края (продолжение)

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На данный момент пожар полностью ликвидирован. О том, кто будет возмещать нанесенный ущерб, пока под вопросом (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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