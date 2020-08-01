Взрыв на АЗС в Динском районе 31 июля 2020: возбуждено уголовное дело

1 Авг. 2020 2020-08-01T00:26:22+03:00

На АЗС в Динском районе 31 июля 2020 пострадало 6 человек [видео]

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Следком Кубани возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ ( «Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности»). Следователи завели его после взрыва на АЗС в станице Васюринской, Динского района. В результате ЧП пострадало шестеро человек.

- Вечером, 31 июля 2020 года, в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, произошел хлопок наружного резервуара, используемого для заправки транспорта газом, - пояснили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Пострадали 6 граждан в возрасте от 34 до 45 лет.

В больницу на скорой с места ЧП тут же увезли четверых. Один их низ получил очень сильные ожоги. Еще двое сами обратились в больницу.

Осмотр места происшествия на заправочной станции в Краснодарском крае.Видео: Следком России

- После взрыва пострадали и автомобили, находящиеся неподалеку, - пояснили в СУ СК. - Предварительной причиной взрыва послужила вспышка газовоздушной смеси при контакте с нагретыми поверхностями автотранспортных средств либо с искрами. Причиной выхода сжиженного углеводородного газа с последующим образованием газовоздушной смеси послужило разрушение патрубка с редуктором подачи в результате натяжения напорного шланга подачи газового топлива не отсоединенного от отъезжающего автомобиля.

Если перевести на простой язык, то водитель машины, которую заправлял, просто забыл вытащить пистолет и поехал. В это время и раздался взрыв.

За минуту до взрыва на газовой заправке в Динском районе.

Следователями назначены пожаротехническая и судебно-медицинские экспертизы.

На Кубани около станицы Васюринскои произошел взрыв газовои АЗС Видео: t.me/chp_krd.

А вот последствия взрыва на АЗС в Динском районе 31 июля 2020 впечатляют – от заправки практически ничего не осталось. Все превратилось в угли. Всю ночь на этой территории будут работать следователи и газовики – выяснять все обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU