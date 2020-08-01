1 Авг. 2020 2020-08-01T21:34:57+03:00

Губернатор Кубани дал получение службам Сочи и Новороссийска перейти на усиленный режим работы в связи с надвигающимся штормом. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В черноморских городах в ближайшие часы ухудшится погода

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оперативным службам Сочи и Новороссийска перейти на усиленный режим работы из-за надвигающейся непогоды. в ближайшие часы ухудшится погода. Синоптики прогнозируют в этих черноморских городах сильные дожди, грозу, град и шквалистый ветер.

- Существует вероятность возникновения ЧС и происшествий. Поручил главам муниципалитетов держать ситуацию на контроле. Все специализированные службы должны быть готовы к немедленному реагированию, - написал Вениамин Кондратьев в социальных сетях.

Как писала ранее «Комсомольская правда» - Кубань», в Сочи объявили экстренное предупреждение по непогоде на 1 и 2 августа. В регионе продолжает действовать экстренное предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU