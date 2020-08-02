2020-08-02T12:09:28+03:00
Происшествия

На Кубани после взрыва газовой заправки задержали предпринимателя

Его собираются отправить в СИЗО [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: очевидцев ЧП.Фото: очевидцев ЧП.
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На Кубани после взрыва газовой заправки задержали 54-летнего предпринимателя. Следователи считают, что он оказал услуги по заправке транспорта газом, не отвечающим требованиям безопасности, из-за чего воспламенился резервуар для хранения газового топлива и его последующая детонация. Напомним, ЧП случилось вечером 31 июля в станице Васюринской. Водитель «Газели» приехал заправляться. Когда бак был полный, шофер забыл вытащить из него пистолет, после чего дал по газам. После взрыва от заправки практически ничего не осталось. Все превратилось в угли. На территории лишь торчат обугленные металлические конструкции, все остальное - сгорело.

- В результате хлопка пострадали шестеро человек в возрасте от 34 до 45 лет, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Четверо пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу. Еще двое самостоятельно обратились к врачам.

Кроме того, поврежден сам резервуар и находящиеся неподалеку машины.

- Предварительной причиной хлопка с последующим пожаром послужила вспышка газовоздушной смеси при контакте с нагретыми поверхностями машин либо с искрами, - уточняют в СУ СК по региону.

Подозреваемый задержан. Его собираются поместить в СИЗО.

На Кубани около станицы Васюринскои произошел взрыв газовои АЗС Видео: t.me/chp_krd.

ИСТОЧНИК KP.RU

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