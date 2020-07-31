Последствия взрыва на АЗС в Динском районе 31 июля 2020 впечатляют – от заправки практически ничего не осталось. Все превратилось в угли. На территории лишь торчат обугленные металлические конструкции, все остальное - сгорело.

Пожарные тушили огонь на заправке больше двух часов. К месту ЧП они приехали в 19:15, но только к восьми часам вечера огонь локализовали, а полностью потушили гораздо позднее.

Видео с места пожара на газовой заправке в Динском районе Видео: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Взрыв на АЗС в станице Васюринской Динского района случился в 19:09 31 июля 2020 года. Водитель «Газели» приехал заправляться, когда бак был полный, он не вытащил из него пистолет и дал по газам. Тут и рвануло.

Очевидцы сняли на видео момент взрыва, как они утверждают, хлопка было два.

- Когда мы приехали на место ЧП, горела заправка и два автомобиля, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. – Площадь возгорания составляла 100 квадратных метров. Огонь тушили 44 человека и 14 единиц техники.

На Кубани около станицы Васюринскои произошел взрыв газовои АЗС Видео: t.me/chp_krd.

По факту взрыва на АЗС в Динском районе 31 июля 2020 Следком Кубани проводит проверку. Подключилась и краевая прокуратура.

- Сильно повреждена и сама заправочная станция. На месте работает следственно-оперативная группа вместе с газовиками, - говорит помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова. – Четверо человек пострадали. Их увезли в больницу.

За минуту до взрыва на газовой заправке в Динском районе.

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